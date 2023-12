मौसम विभाग का अलर्ट : हवा चलने से ठिठुरन बढ़ेगी, रात का तापमान 3 डिग्री तक गिरेगा

Submitted by:

जयपुरPublished: Dec 05, 2023 10:30:19 am

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। इसके चलते मंगलवार से प्रदेश में बारिश और बादल छाए रहने जैसी गतिविधियों में कमी आएगी। एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा।राज्य के अधिकांश भागों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का असर राजस्थान में नहीं होगा।

Cold wave intensifies, night temperatures to fall to three degrees