खुलेगा कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी

जयपुर, 4 जून।

राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस (Rajasthan University of Veterinary and Animal Science) के संघटक कॉलेज के रूप में बीकानेर में कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी (college of dairy science and technology) और बस्सी में कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी ( college of dairy and food technology) खोले जाने की स्वीकृति दी गई है।

इस कॉलेज की स्थापना के लिए पहले साल में टीचिंग और नॉन टीचिंग कैटेगरी में 27-27 पदों सहित कुल 54 पदों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। यूनिवर्सिटी की ओर से स्वीकृत नए पदों पर भर्ती यूनिवर्सिटी के सेवा नियमों आईसीएआर नाम्र्स के अनुसार कार्मिक विभाग की ओर से समय समय पर जारी आरक्षण नियमों की पूरी पालना करते हुए की जा सकेगी। जब तक नियमित सेवा से पद नहीं भरे जाते तब तक के लिए कॉलेज प्रारंभ करने के लिए टीचिंग

पोस्ट को गेस्ट फैकल्टी पर भरा जा सकेगा और नॉन टीचिंग पदों पर सेवाएं रिटायर कार्मिक या आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। विभाग की शासन सचिव डॉ. आरुषि मलिक ने बताया कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से देश में दूसरे स्थान पर है जबकि राज्य में एकमात्र डेयरी साइंस कॉलेज उदयपुर में है। यहां दुग्ध का उत्पादन भी सरप्लस है ऐसे में एक्सट्रा मिल्क प्रोडक्शन का उपयोग अन्य प्रोडक्ट्स बनाए जाने में हो सकता है। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन, दूध प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट वितरण आदि तमाम एक्टिविटी के लिए डेयरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिक्षित व्यक्तियों की बढ़ती मांग और स्वरोजगार की दृष्टि से बीकानेर में डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बस्सी में कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी खोले जाने का निर्णय सरकार ने लिया है।

जब तक कॉलेज का निर्माण नहीं हो जाता तब तक अस्थायी रूप से कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए राजुवास, बीकानेर के कैम्पस के भवनों का और बस्सी में कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी के पशुधन सहायक प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध भवन का उपयोग किया जा सकेगा।