उद्योग आयुक्त ने लिखा औद्योगिक परिसंघों को पत्र

दीपावली के अवसर पर ( occasion of Deepawali ) राज्य का उद्योग विभाग ( state's industry department ) प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में सहभागिता निभाएगा।

जयपुर

दीपावली के अवसर पर ( occasion of Deepawali ) राज्य का उद्योग विभाग ( state's industry department ) प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में सहभागिता निभाएगा। उद्योग विभाग की आयुक्त अर्चना सिंह ने बताया कि इसके लिए राज्य के सभी औद्योगिक परिसंघों, राजकीय उपक्रमों में दीपावली पर अपने कार्मिकों एवं अन्य को दिए जाने वाले उपहारों में राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पाद ही वितरित करने का आग्रह किया है।

आयुक्त उद्योग ( Commissioner of the Industries Department ) ने बताया कि दीपावली के अवसर पर सरकार द्वारा जहां बोनस दिया जाता है, वहीं कारपोरेट सेक्टर, निजी, राजकीय उपक्रमों और संस्थाओं द्वारा बड़ी संख्या मेंं परंपरा के रुप में गिफ्ट उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा है और दीपावली के अवसर पर दिए जाने वाले सभी तरह के डेकोरेटिव, घरेलू उपयोग के अन्य सामान बाजार में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में हम सबका दायित्व हो जाता है कि आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे इस वर्ग को संबल प्रदान करे।

छोटे उद्यमियों को मिल सकेगा बाजार

आयुक्त उद्योग ने निदेशक सीआईआई, अध्यक्ष पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, फिक्की, फोरहेक्स, जयपुर चैंबर ऑफ कामर्स, आरसीसीआई, फैडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टस, यूकोरी, राजस्थान स्टील चैंबर्स आदि औद्योगिक परिसंघों को पत्र लिखकर इस कार्य में सहभागी बनने का आग्रह किया है। उत्पादोंं की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होने के साथ ही राज्य में कार्यरत औद्योगिक परिसंघ उत्पादकों एवं उत्पादों से भली प्रकार जानकार है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक परिसंघों या अन्य का इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा केवल खरीद का मोड़ बदलना होगा, वहीं हस्तशिल्प, छोटे उद्यमियों को बाजार मिल सकेगा।