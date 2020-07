राज्य शिक्षा नीति के लिए सौंपी रिपोर्ट, जानिए रिपोर्ट में हैं क्या खास सिफारिशें

केन्द्र की तरह राज्य के लिए शिक्षा नीति ( education policy for the state ) बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) की बजट घोषणा के बाद गठित समिति ने शिक्षा नीति का प्रारूप प्रतिवेदन शिक्षाराज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ( Education Minister Govind Singh Dotasara ) को सौंप दिया है।

जयपुर

Education policy for the state : केन्द्र की तरह राज्य के लिए शिक्षा नीति ( education policy for the state ) बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) की बजट घोषणा के बाद गठित समिति ने शिक्षा नीति का प्रारूप प्रतिवेदन शिक्षाराज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ( Education Minister Govind Singh Dotasara ) को सौंप दिया है। यह प्रतिवेदन राजस्थान राज्य शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ओंकार सिंह ने शिक्षामंत्री को सौंपा। इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का अध्ययन करते हुए राज्य में राज्य शिक्षा आयोग बनाने, स्कूल शिक्षा से संबंधित चेप्टर्स के अलावा प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षक शिक्षा को लेकर भी अनुशंषा की गई हैं।

इसके साथ ही शिक्षा विभाग से संबंधित बीस महत्वपूर्ण विषयों पर सुधारा के लिए भी अनुशंषा की गई हैं। प्रतिवेदन सौंपने के दौरान शिक्षामंत्री डोटासरा ने कहा कि 350 पेज क इस प्रतिवेदन पर विभिन्न स्तरों और व्यक्तियों के साथ चर्चा कर इसे फाइनल किया जाएगा। समिति के चेयरमेन ओंकार सिंह ने शिक्षा विभाग में बचत और मितव्ययता संबंधी डाक्यूमेंट भी सौंपते हुए कई सुझाव इसमें दिए हैं। इस अवसर पर पूर्व संयुक्त निदेशक डॉ महेन्द्र कुमार चौधरी और विशेषाधिकारी शिक्षा डॉ रणवीर सिंह भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने 2019—20 के बजट में राज्य शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की थी।