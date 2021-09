सामाजिक न्याय और अधिकारिता की योजनाओं का आमजन को मिलेगा लाभ

जयपुर । राज्य भर में 2 अक्टूबर से शुरू किए जा रहे प्रशासन गांवों तथा शहरों के संग अभियान () के तहत आमजन के पेंशन, छात्रवृत्ति, प्रमाणपत्र सहित सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान विभाग से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी आमजन को एक ही स्थान पर सुलभ होगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव (Minister of State for Social Justice and Empowerment Rajendra Yadav) ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यादव ने निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान विभाग की ओर से पेंशनर के बैंक खातों में त्रुटि संशोधन, पेंशन एवं छात्रवृत्ति प्रकरणों का समाधान, पालनहार योजना के तहत पात्र बच्चों का आवेदन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन, सिलिकोसिस प्रकरणों का भुगतान, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्रेडिट कार्ड जारी करवाना जैसे कार्यों के साथ साथ विभाग की अन्य योजनाओं के प्रचार प्रसार का कार्य भी किया जाए। साथ ही अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर विभाग द्वारा प्रभारी नियुक्त कर सघन मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की जाए।

विभाग के शासन सचिव डॉ.समित शर्मा का कहना था कि विभाग की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत राज्य की हर ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों तक विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ पहुंचाने और समस्याओं के निराकरण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शिविरों की तैयारी करने के निर्देश दिए।