कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने घटना की निंदा की

जयपुर

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ( Communist Party of India (Marxist) ) के जयपुर जिला सचिव मंडल ने करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र के बूकना गावं मे एक पुजारी की जिंदा जला कर नृशंस हत्या कर दिये जाने की घटना की कड़े शब्दों मे निंदा ( condemned the incident of burning of a priest alive in Bukana village of Sapotra ) की है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की जिला कमेटी जयपुर की सचिव सुमित्रा चोपड़ा ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस जघन्य अपराध में लिप्त सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाई जाए।

चोपड़ा का यह कहना है कि इस जघन्य हत्या कांड ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई है और अपराधियों में पुलिस का कोई भय नहीं है। अतः राज्य-सरकार अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रदेश मे आये दिन हो रहे अपराधों पर रोक लगाने और कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए ठोस कदम उठाए।