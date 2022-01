Omicron Latest News Rajasthan: प्रदेश में 82 ओमिक्रॉन पॉजिटिव की पुष्टि

Omicron Latest News Rajasthan:

आज 8 जिलों में नए मरीजों की हुई पुष्टि

सर्वाधिक 69 मरीज जयपुर जिले के

अब तक कुल 373 मरीज मिले प्रदेश में

Omicron Latest News Rajasthan: प्रदेश में ओमिक्रॉन के नए मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी राज्य में 69 ओमिक्रॉन पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मिली रिपोर्ट के मुताबिक 8 जिलों में यह मरीज मिले हैं। सर्वाधिक 69 मरीज अकेले जयपुर जिले में मिले हैं। वहीं अलवर में 3, सीकर मेें 2, धौलपुर, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में एक—एक और 4 अन्य राज्यों के मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। अब तक राज्य में कुल 373 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। जयपुर जिले में मिले मरीजों को अभी सीएमएचओ कार्यालय की टीम ट्रेस करने में जुटी है। मरीजों को पॉजिटिव पाए जाने पर आरयूएचएस के ओमिक्रॉन वार्ड में भर्ती करवाया जाएगा। वहीं जो मरीज कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं, उन्हें होम आइसोलेट किया जाएगा।

