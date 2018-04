जयपुर/नई दिल्ली।

अखिल भारतीय कांग्रेस की ओर से दलितों पर अत्याचार और शांति एवं सदभाव बनाये रखने के लिए राजस्थान में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। राजधानी जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट , राजस्थान के पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी सहित अनेक वरिष्ठ नेता शहीद स्मारक पर उपवास पर बैठे। शहीद स्मारक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगाकर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपवास पर बैठे।

पायलट ने कहा कि हाल ही में भारत बंद के दौरान प्रदेश में दलितों पर हुए अत्याचार और उसके बाद हुई हिंसा के विरोध में कांग्रेस की ओर से यह कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि यह उपवास राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के विरोध में है और हम इसके माध्यम से सरकार को नींद से जगाना चाहते हैं।

उन्होंने भाजपा पर प्रदेश का सदभाव और सौहार्द की संस्कृति को बिगाडने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह भारत बंद के दौरान दलितों पर अत्याचार को रोकने में नाकाम रही है। कांग्रेस हमेशा ही देश की संस्कृति और सदभाव की राजनीति करती रही है और इसके तहत ही सभी कोमों को साथ लेकर देश और प्रदेश का विकास करती रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी दलितों और पिछडों के साथ ही किसी भी वर्ग के साथ बदसलुकी बर्दाश्त नही करेगी और गांधीजी के अहिंसा के सिद्धांतों पर चल कर सरकार की गलत नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध करती रहेगी।

पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम के तहत सवेरे दस बजे से ही कार्यकर्ता शहीद स्मारक पहुचना शुरू हो गए। राजस्थान के जोधपुर , कोटा , अजमेर और अन्य स्थानों पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उपवास किया गया।

... लेकिन इधर ऐसे खुल गई कांग्रेस की पोल

वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति की अगुवाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अनशन से पहले पार्टी के स्थानीय नेताओं के एक रेस्त्रां में कथित तौर पर नाश्ता करने की फोटो सार्वजनिक हो गई। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर खिल्ली उड़ाई।

दरअसल, दिल्ली भाजपा के नेता हरीश खुराना ने ट्विटर पर एक फोटो चस्पा की है जिसमें अजय माकन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और पूर्व मंत्री हारुन युसूफ एक रेस्त्रां में छोले भटूरे खाते हुए नजर आ रहे हैं।

खुराना ने लिखा, '' वाह रे हमारे कांग्रेस के नेता। लोगों को राजघाट पर अनशन के लिए बुलाया है और खुद एक रेस्त्रां में बैठकर छोले भटूरे के मजे ले रहे हो। ''

Congress President @RahulGandhi at Rajghat to lead the party's day-long fast protesting the rising instances of atrocities against Dalits, adivasis, and minorities under the Modi Govt. #CongressForPeaceAndHarmony pic.twitter.com/sqpMCxIxQg