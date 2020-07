कांग्रेस का

कांग्रेस पार्टी (Congress Party ) की ओर से 10 जुलाई को आॅन लाइन ''स्पीक अप फॉर स्टूडेंट कैंंपेन'' ( Speak Up for Student Campaign )चलाया जाएगा।

राहुल सिंह / जयपुर। कांग्रेस पार्टी (Congress Party ) की ओर से 10 जुलाई को आॅन लाइन ''स्पीक अप फॉर स्टूडेंट कैंंपेन'' ( Speak Up for Student Campaign )चलाया जाएगा। यह 10 बजे से शुरु किया जाएगा। इसे कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई ( Nsui )और पार्टी के सोशल मीडिया विंग चलाएगा। इस कैंपेन के जरिए कोरोना के चलते परीक्षाओं को निरस्त करने (demand for cancellation exams )और पिछले प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन की मांग की जाएगी। यह मांग केन्द्र सरकार से की जाएगी।

पायलट ने दिए निर्देश

इस बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (Aicc )की ओर से सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दे दिए गए है। इसकी पालना में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट (Sachin Pilot)ने सभी पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, अग्रिम संगठनों सहित अन्य कांग्रेस नेताओं को एक परिपत्र जारी कर दिया है।

कोरोना में परीक्षाएं संभव नहीं — पायलट की ओर से कहा गया हैं कि कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व में गंभीर परिस्थितियां बनी हुई है। काफी लोगों की जानें जा चुकी है और ऐसे माहौल में केन्द्र सरकार की ओर से अभिभावकों और विद्यार्थियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है। विभिन्न शैक्षणिक बोर्ड और यूजीसी भी सामान्य समय की तरह परीक्षाएं कराने के लिए अग्रसर है। कई राज्य सरकारें और निजी संस्थाएं आॅनलाइन कक्षाएं संचालित कर रही है जिससे विद्यार्थियों को राहत मिले। इस कैंपेन के जरिए केन्द्र सरकार से मांग की जाएगी कि परीक्षाओं का निरस्त किया जाकर प्रमोट करें ताकि छात्रों को राहत मिले।