60 साल और ज्यादा उम्र वाले कैदियों को रिहा करने पर हो विचार

(Rajasthan Highcourt) राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य की (Prisoners of 60 yrs or more )जेलो में बंद 60 साल या ज्यादा उम्र के आजीवन कारावास की सजा से दंडित(LI) और 14 साल की सजा भुगत चुके सात कैदियों को परमानेंट पैरोल पर रिहा करने का प्रस्ताव राज्य स्तरीय कमेटी को भेजने के निर्देश दिए हैं।