आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रबन्धन परिषद का गठन

प्रदेश में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ( Tribal Regional Development Department ) द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में नेतृत्व क्षमता एवं सहभागी कार्य पद्धति विकसित करने के उद्देश्य से प्रबन्धन परिषद ( Constitution of management council in residential schools and hostels ) का गठन किया गया है।

जयपुर

प्रदेश में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ( Tribal Regional Development Department ) द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में नेतृत्व क्षमता एवं सहभागी कार्य पद्धति विकसित करने के उद्देश्य से प्रबन्धन परिषद ( Constitution of management council in residential schools and hostels ) का गठन किया गया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ( state. Minister of State for Tribal Regional Development Arjun Singh Bamnia ) ने बताया कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों ( residential schools and hostels ) में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के सवार्ंगीण विकास, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियों के नियमित आयोजन, संस्थान परिसर में प्रकृति तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं विकास तथा विद्यार्थियों में समूह भावना, नेतृत्व क्षमता एवं सहभागी कार्य पद्धति विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालय प्रबन्धन परिषद एवं छात्रावास प्रबन्धन परिषद का गठन किया गया है।

विद्यालय प्रबन्धन परिषद में स्कूल गार्जियन के रूप में मनोनीत जिला प्रशासन के अधिकारी को संरक्षक, स्थानीय सरपंच, नगरीय निकाय सदस्य को उपसंरक्षक, संस्था प्रधान को संयोजक, संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत अभिभावक प्रतिनिधि को उपसंयोजक, संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत शिक्षक प्रतिनिधि को उपसंयोजक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष सदस्य, शारीरिक शिक्षक, कोच सदस्य व हॉस्टल वार्डन को सदस्य बनाया गया है। संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत छात्र, छात्रा पदाधिकारी को साहित्यिक सचिव, उप साहित्यिक सचिव, सांस्कृतिक सचिव, उप सांस्कृतिक सचिव, क्रीड़ा सचिव, उप क्रीड़ा सचिव, परिसर सचिव, उप परिसर सचिव, भोजनालय सचिव, उप भोजनालय सचिव बनाया गया है। प्रबन्धन परिषद का कार्यकाल शैक्षणिक सत्रारम्भ से सत्र समाप्ति तक रहेगा और कार्यकाल की समाप्ति पर छात्र, छात्रा पदाधिकारियों को संस्था प्रधान, हॉस्टल वार्डन के हस्ताक्षर से प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा।