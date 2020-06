राजस्थान का यह इलाका फिर बन रहा हॉट स्पॉट, किराना की दुकान से घर तक पहुंच गया कोरोना, एक साथ मिले इतने संक्रमित

प्रदेश में कोरोना संक्रमण ( Coronavirus in Rajasthan ) लगातार तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी जयपुर ( Corona Blast in Jaipur) का रामगंज फिर हॉट स्पॉट बन रहा है। राजधानी में मंगलवार को मिले 100 नए पॉजिटिव ( New Corona Cases ) में से 26 परकोटे में पानों का दरीबा में एक ही मकान में मिले हैं...