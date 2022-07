राजस्थान के पास 82 लाख डोज उपलब्ध, अब फिर से लगेंगे कैंप

-बूस्टर डोज अभियान का आगाज

जयपुर. केन्द्र सरकार की घोषणा के बाद राजस्थान में भी शुक्रवार से बूस्टर डोज अभियान का आगाजहो गया है। इसके लिए पहली और दूसरी डोज की तरह ही अब फिर से पूरे प्रदेश में टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे। राज्य के पास इस समय 82 लाख डोज का स्टॉक उपलब्ध है।

