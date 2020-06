संक्रमित मरीजों से साथ बढ़ी ठीक होने वाले मरीजों की संख्या, 75 प्रतिशत से अधिक मरीज स्वस्थ हुए

Corona Recovery Rate In Rajasthan : जयपुर-प्रदेशभर में अनलॉक 1.0 में संक्रमित मरीजों के साथ कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है । ( New Corona positive cases ) मंगलवार रात तक आई रिपोर्ट के अनुसार राज्य में (Coronavirus cases in Jaipur ) 75 प्रतिशत से अधिक मरीज रिकवर हो चुके है ।