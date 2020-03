कोरोना : लोग जहां हैं, वहीं रहें, यात्रा से बचें

भारत सरकार ( Indian Goverment ) ने विदेश यात्रा पर गए भारतीयों ( Indians on Foreign Tour ) और भारत यात्रा पर आए विदेशियों ( Foreigners on India Tour ) को सलाह ( Advisory ) दी है कि वे जहां भी हो वहीं रहें ( Stay where you are ) और अत्यावश्यक होने पर ही यात्रा करें ( Travel only when necessary ) , लेकिन उसके पहले टेस्ट अवश्य कराएं। ( Jaipur News )