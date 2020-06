कोरोना का कर्मवीर-पत्नी व बेटे से वीडियोकॉल पर बात

जयपुर. कोरोना महामारी को हराने के लिए हजारों की (Corona talks to videographer-wife and son on video) संख्या में चिकित्साकर्मी घर-परिवार से दूर रहकर मरीजों की सेवा में लगे हुएं हैं। जिनमें से एक नर्सिंग अधिकारी फखरुद्दीन खान भी है।