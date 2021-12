पति की चिता ठंडी नहीं हुई थी कि पत्नी पर टूटा दुखों का एक और पहाड़...

नामजद आरोपियों से पूछताछ की तैयारी पुलिस कर रही है।

जयपुर

मालवीय नगर में रहने वाली दीपा देवी अपनों के खिलाफ ही जंग लड़ रही है। जंग है बेटे के अधिकारों की....। पति ने दस साल में खूब कमाया.... माता-पिता, भाई-भाभी सबके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन पति की मौत के बाद उनके फर्जी हस्ताक्षर कर ससुराल वालों ने ही करीब पांच से छह करोड़ रुपए की सम्पत्ति दबा ली और घर की विधवा बहू को बेघर कर दिया। अब मालवीय नगर थाने में पीडि़ता ने मुकदमा दर्ज कराया। नामजद आरोपियों से पूछताछ की तैयारी पुलिस कर रही है।

समाज कंटकों ने श्मशान घाट में की तोडफ़ोड़,समाज कंटकों ने श्मशान घाट में की तोडफ़ोड़,Worries kept on lighting in Mokshadham, family members in PPEkit