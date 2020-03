भारत में पहले संदिग्ध कोरोना वायरस व्यक्ति की मौत ! मलेशिया से लौटा था शख्स

Corona virus : कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है । चीन में कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बता दे वायरस से करीब 2900 लोगों की मौत हो गई जबकि कन्फर्म मामलों की संख्या 80 हजार के पास पहुंच गई है। ( first death in india by corona virus ) इधर भारत के केरल ( kerala ) में भी एक व्यक्ति की मौत की वजह कोरोना वायरस से संक्रमित होने का संदेह है।