कोरोना वायरस के बीच स्वाइन फ्लू का शतक, पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 100

Jaipur Corona virus : राजस्थान में कोरोना वायरस ( Corona Virus ) के बढ़ रहे मरीजों के बीच ( Swine Flu In Jaipur ) स्वाइन फ्लू ने भी अपना शतक पूरा कर लिया है । बता दे इस साल प्रदेशभर में 100 मरीज स्वाइ फ्लू पॉजिटिव आ चुके वही अलवर के एक युवक की मौत हो चुकी है । ( Health news in hindi ) स्वास्थ्य विभाग के आकड़ों के अनुसार प्रदेशभर में अब-तक 2 हजार 812 लोगों की स्वाइन फ्लू की जांच की गई जिसमे 100 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई वही 2 हजार 712 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है । ( Jaipur news in hindi ) बता दें इस साल सबसे अधिक पॉजिटिव मरीज राजधानी जयपुर में मिले है । जयपुर में साल 2020 में अब-तक 62 मरीज स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आ चुके है । साल 2019 में प्रदेशभर में स्वाइन फ्लू से 200 से अधिक मौतें हुई थी ।

इस जिले में इतने मरीज

जिला -पॉजिटिव -मौत

जयपुर - 62 - 0

अजमेर- 6 - 0

टोंक- 1 - 0

नागौर - 2 - 0

भरतपुर- 1 - 0

सवाई-माधोपुर-2 - 0

धौलपुर - 1 - 0

बीकानेर- 4 - 0

अलवर - 4 - 1

दौसा- 1 -0

झुंझुनूं- 2 - 0

जोधपुर- 4 -0

सिरोही- 1 -0

जैसलमेर- 1 -0

बाड़मेर- 4 - 0

कोटा- 2 -0

उदयपुर- 2 -0