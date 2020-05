गर्मी और लू के थपेड़ों से कुछ बिलबिलाया कोरोना!

राज्य में गर्मी अपनी पूरी रंगत ( Heat on its peak ) पर आ पहुंची है और अगले पांच दिन जानलेवा गर्मी पडऩे की खबरें आ रही हैं। मौसम के प्रभाव पर वैज्ञानिक ढंग से तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना के तेवर कुछ ढीले ( Corona Wriggle little bit ) इसलिए ही पड़े हैं कि अधिकतम तापमान ( Due to High Temprature ) अपने पूरे शबाब पर है। ( Jaipur News )