राजस्थान में आज मिले 127 नए कोरोना पॉजिटिव, 9 संक्रमित मरीजों की हुई मौत

New Corona positive cases : जयपुर- राजस्थान में नए संक्रमितों और कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है । ( Corona patients in Rajasthan ) शनिवार सुबह आई रिपोर्ट में 127 नए संक्रमित मिले जबकि 9 कोरोना मरीजों की मौत हुई । ( Coronavirus cases in Jaipur ) राज्य में अब-तक 16787 कोरोना संक्रमित मिल चुके है वहीं 389 मरीजों की मौत हो चुकी है ।

आज सुबह मिले 127 नए मरीजों में सबसे अधिक अलवर 38, धौलपुर 30, जयपुर 13, कोटा 12, सीकर 10, अजमेर 05, उदयपुर 04, झुंझुनूं-बीकानेर में 3-3 और दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, नागौर, सवाईमाधोपुर में 1-1 संक्रमित मरीज मिला। जिलों में मिले संक्रमित मरीजों के अलावा 4 अन्य राज्यों के मरीज मिले ।

संक्रमित मरीजों के साथ आज जोधपुर,जयपुर में 3-3,अजमेर,पाली में 1-1 और एक अन्य राज्य के कोरोना मरीज की मौत हुई । इधर आज मिले मरीजों में 20 प्रवासी शामिल है । प्रदेश में अब प्रवासी संक्रमित मरीजों की संख्या 4796 हो गई ।

अब-तक 770174 लोगों की कोरोना की जांच हुई

प्रदेशभर में अब-तक 7 लाख 70 हजार 174 लोगों के सैंपल लिए जा चुके है। जिनमें से 7 लाख 50 हजार 535 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि2852 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है।



87 मरीज रिकवर हुए जबकि 97 को अस्पताल से छुट्टी मिली

प्रदेशभर में अब-तक मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 3249 एक्टिव केस बचे है । कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों पर नजर डाले तो 13149 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके है जिनमें से 12869 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। आज सुबह 87 मरीज कोरोना से रिकवर हुए जबकि 97 को पूरी तरह ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली।