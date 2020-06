राजस्थान में आज सुबह फूटा कोरोना बम, 144 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, 5 संक्रमित मरीजों की भी हुई मौत

New Corona positive cases : जयपुर- प्रदेशभर में आज सुबह कोरोना बम फूटा। ( Corona patients in Rajasthan ) मंगलवार सुबह आई रिपोर्ट में 144 नए संक्रमित मरीज मिले जबकी 5 मरीजों की मौत हुई। ( Coronavirus cases in Jaipur ) आज सुबह आई रिपोर्ट में सबसे अधिक जयपुर में 61 पॉजिटिव मरीज मिले ।