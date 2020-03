मंगलवार से निजी वाहनों के आवागमन पर सरकार ने लगाई रोक, कोरोना से लड़ने के लिए बनाया वार रूम

जयपुर। कोरोना वायरस के फैल रहे संक्रमण को देखते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य की जनता 31 मार्च तक के लिए घोषित लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करे, नहीं तो राज्य में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को साफ कर दिया कि जीवन की रक्षा के लिए लोग अपने घरों से नहीं निकलें। यदि लोग स्वप्रेरित कर्फ्यू जैसा व्यवहार करके सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, तो मजबूरी में सख्ती करनी पडे़गी और जनता अगर सहयोग नहीं करेगी तो बुधवार से लग सकता है कर्फ्यू लगाना पडे़गा।



गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। उन्होंने निर्देश दिये कि लॉकडाउन के तहत मंगलवार से केवल आवश्यक सेवाओं को छोडकर सभी तरह के निजी वाहनों के आवागमन पर सख्ती से रोक लगाई जाए। सभी स्टेट हाइवे पर स्थित टोल नाकों पर टोल की वसूली नहीं करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश के कई राज्यों में कर्फ्यू लगाया गया है, हमें भी राजस्थान में कर्फ्यू लगाना पडे़गा। इसलिए आमजन अपने घरों में ही रहें।

बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

To save lives from #coronavirus infection, we have taken the decision to ban all private vehicles on roads from tomorrow. Only vehicles related to essential services and those in exempted services would be allowed. State highway tolls will also be closed from 12 o’clock midnight.