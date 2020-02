WHO ने बताया coronavirus से बचने का तरीका, आप भी जान देख ले

Corona virus : WHO ने बताया कोरोना वायरस से बचने का तरीका, आप भी जान देख ले कोरोना वायरस की वजह से चीन समेत दुनिया के कई देशों में स्थिति गंभीर होती जा रही है। चीन में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है वहीं करीब 25 हजार से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।

Corona virus : WHO ने बताया कोरोना वायरस से बचने का तरीका, आप भी जान देख ले कोरोना वायरस की वजह से चीन समेत दुनिया के कई देशों में स्थिति गंभीर होती जा रही है। चीन में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है वहीं करीब 25 हजार से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में भी अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण के 3 पॉजिटिव केस सामने आ चुके है । विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना को पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया है। WHO ने एक पब्लिक अडवाइजरी जारी की है। इसमे उन्होने बताया कि किस तरह कुछ बेसिक प्रिकॉशन्स लेकर इस वायरस से न सिर्फ खुद बचा जा सकता है बल्कि इसे फैलने से भी रोका जा सकता है।

-बार-बार अच्छी तरह से हाथ साफ करें।

-छींकते या खांसते समय अपने मुंह को ढंक ले ।

-जिन्ह लोगों को सर्दी जुकाम है उनसे दूरी बनाकर रखें।

-अगर आपको बुखार, खांसी, या सांस लेने में दिक्कत है तो डॉक्टर से संपर्क करें।

-जानवरों और पेट्स को छून के बाद हाइजीन का ध्यान रखें ।