रिश्वत का खेल : भाजपा नेता बोले , राहुल गांधी की कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार बन गया है शिष्टाचार

जयपुर।

शिक्षकों के तबादलों में पैसे के लेन-देन की बात मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में शिक्षकों ने खुद स्वीकारी है। गहलोत ने इसे दुखदायी बताया, मगर भाजपा ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर जुबानी हमला बोला है।

पूनियां ने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है। राज्य लोक सेवा आयोग कांग्रेस लोक सेवा आयोग हो गया है। प्रशासन रिश्तेदारों के संग अभियान चल रहा है। कांग्रेस राज की फ़ितरत ही ऐसी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि आज शिक्षकों ने सरकार का भ्रष्ट चेहरा सभी को दिखाया है।

राठौड़ ने कहा कि जन घोषणा पत्र में 'Zero Discretion, Zero Corruption & Zero Tolerance' के सिद्धांत पर काम करने का वादा करने वाली गहलोत सरकार के शासन में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, जिसमें सभी गोते लगा रहे हैं। आज हमारे शिक्षकों ने मुखियाजी को इस हकीकत से भी रूबरू करवा दिया है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस राज में किसी भी सरकारी विभाग में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में प्रदेश के 64 प्रतिशत नागरिकों ने भी स्वीकारा है कि सरकार में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करवाया जा सकता है।