गणतंत्र दिवस से पहले इस कारण अलर्ट पर देश

Country on alert for this reason before Republic Day...पंद्रह दिन के भीतर ही आतंकियों से जुड़े पांच मामले सामने आ चुके हैंं। जम्मू कश्मीर के डीएसपी दविंदर सिंह का मामला सबसे उपर है। आतंकियों से सांठगांठ रखकर दिल्ली को दहलाने की योजना थी। उधर दिल्ली में ही इसी सप्ताह हथियारों का जखीरा पकडा गया है।