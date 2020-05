अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही होगी सुनवाई,एक घंटा समय बढाया

(Rajasthan Highcourt)हाईकोर्ट और (Trial Courts) अधीनस्थ अदालतों में (Lock Down) लॉक डाउन जारी रहने तक (Hearing of cases) मुकदमों की सुनवाई (VC) वीडियो कांफ्रेंसिंग या व्हाटसएप कॉलिंग के जरिए ही जारी रहेगी,लेकिन सुनवाई के लिए (One hour) एक घंटे का समय (Extended) बढाया गया है।