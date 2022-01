Covid 19 In Rajasthan: डरना नहीं है, लेकिन सतर्क तो रहना ही है, आंकड़े आपके सामने हैं...

Covid 19 In Rajasthan:

— राज्य में 30597 कोरोना के एक्टिव केस

— अकेले जयपुर जिले में 14006 मरीज

— 98 प्रतिशत मरीज होम आइसोलेशन में

— दो प्रतिशत अस्पतालों में भर्ती

Covid 19 In Rajasthan: राजस्थान में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में हर दिन तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञ भले ही इसे माइल्ड संक्रमण कहें, आप डरें नहीं, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। क्योंकि आंकड़े अब चिंताजनक हालात में हैं। प्रदेश में अभी 30597 कोरोना के एक्टिव केस हैं। इसकी आधी संख्या अकेले जयपुर जिले से है। जयपुर जिले में 14006 मरीज हैं। हालांकि इसी बीच राहत की बात यह भी है कि कुल एक्टिव केस में से 98 प्रतिशत मरीज होम आइसोलेशन में है। जबकि प्रदेशभर के अस्पतालों में अभी कुल मरीजों की संख्या 450 ही है। यानी अस्पतालों में कुल दो प्रतिशत बैड ही अभी भरे हैं। हालांकि महामारी में संक्रमण की तीव्रता कब बढ़ जाए, ऐसा कोई दावा नहीं है, इसलिए मास्क और दो गज दूरी को अपना लिया जाए।

Do not be afraid, but you have to be alert, the figures are in front of you...