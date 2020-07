हाईकोर्ट ने फिर कहा,निजी उपयोग के लिए गौ पालन नहीं है डेयरी संचालन

हाईकोर्ट ने फिर कहा,निजी उपयोग के लिए गो पालन नहीं है डेयरी संचालन

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (once again reiterated) एक बार फिर दोहराया है कि (personal use) निजी उपयोग के लिए (one cow,buffalo etc) एक गाय, भैंस या अन्य कोई पशु पालन को (Dairy farming) डेयरी संचालन मानकर (can not disconnect the electric and water connection) बिजली-पानी कनेक्शन नहीं काटे जा सकते।