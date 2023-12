कौन होगा CM: इधर BJP MLA दावत खाने में रह गए और उधर बीजेपी के ये बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए, शाह से मिल आए...

कौन होगा CM: इधर BJP MLA दावत खाने में रह गए और उधर बीजेपी के ये बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए, शाह से मिल आए...

जयपुरPublished: Dec 05, 2023 07:46:38 am Submitted by: JAYANT SHARMA

Who will be the CM: इन तमाम बातों को लेकर सीपी जोशी और आलाकमान की चर्चा होना सामने आया है।

Amit Shah

Who will be the CM: वसुंधरा राजे एक बार फिर से राजस्थान की सीएम बनने का इंतजार कर रही हैं। इसके लिए उन्होनंें प्रयास शुरू कर दिए हैं। पांच साल में पहली बार विधायकों को दावत पर बुलाया है। हांलाकि विधायक वे हैं जो हाल ही में चुनाव जीते हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब पैतालीस से ज्यादा विधायक पहुंचे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब तीस को वहां देखा गया। हांलाकि इस बीच एक बड़ी खबर आई। सीएम फेस की दौड़ में शामिल एक नेता सीधे दिल्ली जा पहुंचे। उनको आलाकमान ने बुलाया था और उसके बाद सीएम फेस, विधायक दल की बैठक समेत अन्य कई मुद्दों पर बातचीत होना सामने आया है।