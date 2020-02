IPL-2020 में देखे राजस्थान के मैचों का पूरा शेड्यूल

IPL-2020 : बीसीसीआई ( BCCI ) ने आईपीएल सत्र 2020 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम ( SMS ) में पांच मैच खेले जाएंगे, जिसमें राजस्थान रॉयल्स 21 अप्रेल को सनराइजर्स हैदराबाद, 25 अप्रेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 29 अप्रेल को किंग्स इलेवन पंजाब, 4 मई को चेन्नई सुपर किंग्स और 11 मई को मुंबई इंडियंस से खेलेगी। वहीं दो अन्य मैच गुवाहाटी में हो सकते हैं इसमें 5 अप्रेल को दिल्ली कैपिटल्स और 9 अप्रेल को कोलकाता नाइटराइडर्स के मैच हैं।

2 अप्रैल - चेन्नै सुपर किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स - रात 8 बजे - चेन्नैई

5 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स vs दिल्ली कैपिटल्स - रात 8 बजे - --

9 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स - रात 8 बजे - --

12 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद vs राजस्थन रॉयल्स - शाम 4 बजे - हैदराबाद

15 अप्रैल - मुंबई इंडियंस vs राजस्थान रॉयल्स - रात 8 बजे - मुंबई

18 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs राजस्थान रॉयल्स - रात 8 बजे - बेंगलुरु

21 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद - रात 8 बजे - जयपुर

25 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर - रात 8 बजे - जयपुर

29 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स vs किंग्स इलेवन पंजाब - रात 8 बजे - जयपुर

2 मई - कोलकाता नाइट राइडर्स vs राजस्थान रॉयल्स - रात 8 बजे - कोलकाता

4 मई - चेन्नै सुपर किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स - रात 8 बजे - जयपुर

8 मई - किंग्स इलेवन पंजाब vs राजस्थान रॉयल्स - रात 8 बजे - मोहाली

11 मई - राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस - रात 8 बजे - जयपुर

13 मई - दिल्ली कैपिटल्स vs राजस्थान रॉयल्स - रात 8 बजे - दिल्ली