कार चालक से 25 हजार रुपए छीने, सोने की चेन भी ले गए

जयपुर. चौमूं थाना क्षेत्र के गणेश बिहार के पास से बदमाश एक कार चालक से (25 thousand rupees snatched from the car driver, took a gold chain) मारपीट कर 25 हजार रुपए व सोने की चेन छीनकर ले गए। यह वारदात कार चालक छोटू पुत्र भूराराम यादव निवासी आस्टीकला के साथ हुई।