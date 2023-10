अलवर में अपराधियों का तांडव, चुनाव में बढ़ सकती है चुनौती

अलवर. एनसीआर और हरियाणा के हार्डकोर अपराधी गैंग अलवर में सक्रिय है, जो कि पिछले कई सालों से यहां संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और लोगों में दहशत फैला रहे हैं। इन अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा।

crime in alwar : Haryana and NCR criminals wreak havoc in Alwar, pose challenge to police