जयपुर।

एससी, एसटी की ओर से भारत बंद के दौरान सोमवार को राज्य में करीब 2500 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। जयपुर में यह आंकड़ा करीब 1000 करोड़ रुपए के आस-पास रहा। फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि भारतबंद के कारण राज्य में बड़ी संख्या में मंडियां और व्यापारिय प्रतिष्ठान बंद रहे। हालांकि शाम 4 बजे बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले पर व्यापार न के बराबर रहा। वहीं एक अनुमान के मुताबिक़ इससे भी ज़्यादा नुकसान सरकारी सम्पत्तियों को भी हुआ। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सरकारी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया। कहीं बसों को आगज़नी के हवाले किया गया तो कहीं रेलवे ट्रेक को उखाड़ दिया गया।

प्रदेश भर में हुआ उपद्रव

जोधपुर

बंद के दौरान सोमवार को जोधपुर में दिनभर जमकर उपद्रव हुआ। बंद समर्थकों ने सरकारी, निजी वाहनों और दर्जनभर दुकानों में तोडफ़ोड़ की। हजारों बंद समर्थक जालोरी गेट से लेकर पावटा तक उपद्रव मचाते रहे। पुलिस और उनके बीच दिन में कई बार लाठी-भाटा जंग में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उदयमंदिर पुलिस थाने के उप निरीक्षक महेंद्र चौधरी को चोट लगने से कार्डियक अरेस्ट आ गया। उनको एक निजी अस्पताल में वेन्टिलेटर पर रखा गया है। थानाधिकारी राजेश यादव को भी चोटें आई। पटरियों की फिश प्लेटें उखाड़ दिए जाने से एक मालगाड़ी और जैसलमेर-जोधपुर टे्रन को तीन घण्टे तक रुकी रही। कमला नेहरू कॉलेज रेलवे ओवरब्रिज से पुलिस व बंद समर्थकों की लाठी-भाटा जंग में ट्रेन का चालक भी घायल हो गया। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने १०० से अधिक आंसू गैस के गोले छोड़े। उपद्रवी बार-बार पुलिस को दौड़ाते रहे। दोपहर बाद जब गांवों से बंद समर्थकों की रैली आई। शाम सवा चार बजे फिर कलक्ट्रेट के बाहर उपद्रव शुरू हो गया। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। इस दौरान उद्यान की रेलिंग टूट गई। मंडोर व बनाड़ में दुकानदार व उपद्रवियों में झगड़ा हुआ।

फलोदी

जिले के फलोदी, ओसियां और बाप में भी उपद्रव हुआ। फलोदी में मजिस्ट्रेट ने धारा-144 लागू कर दी। दोपहर बाद संभागीय आयुक्त रविकुमार सुरपुर ने जोधपुर कमिश्नरेट को छोड़ पूरे संभाग में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए।

दौसा

दलित संगठनों की ओर से आयोजित भारत बंद के दौरान सोमवार को दौसा में तोडफ़ोड़, पथराव, जाम के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुराने शहर में तोडफ़ोड़ कर एक हलवाई पर कढ़ाही का गर्म तेल उड़ेल दिया। इससे हलवाई व एक अन्य झुलस गए। बाद में कई जगह दुकानों व वाहनों में तोडफ़ोड़ तथा व्यापारियों के साथ मारपीट कर दी। इसके विरोध में व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग लेकर पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने सब्जी मण्डी में फल सब्जी अस्तव्यस्त कर लूटपाट कर दी साथ ही दो महिलाओं के साथ मारपीट की। इधर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे कुछ प्रदर्शनकारी जयपुर आगरा हाइवे पर पहुंचकर जाम लगा दिए। इस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी तो प्रदर्शनकारियों ने भी जमकर पथराव किया। करीब आधा घंटे तक हाइवे जाम लगा कर बसों के शीशे तोड़ गए। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट मय जाप्ते के हाईवे पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर हाईवे खुलवाया।

नीमकाथाना/सीकर

एससी, एसटी संगठनों के बंद का असर शेखावाटी में दिनभर रहा। बंद के दौरान नीमकाथाना में पुलिस व बंद समर्थन आमने-सामने हो गए और पथराव हुआ। पथराव में एएसपी चोटिल हो गए। जिलेभर में हालत बिगड़ते देख जिला कलक्टर नरेश कुमार ठकराल ने सोमवार रात आठ बजे तक इंटरनेट सेवा बंद करा दी। बंद समर्थकों की गिरफ्तारी व लाठीचार्ज के विरोध में नीमकाथाना में बंद समर्थकों ने पांच वाहनों को जला दिया। इसके बाद नीमकाथाना के खेतड़ी मोड क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई। सीकर में बंद समर्थकों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। वहीं झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी में बंद समर्थकों ने विधायक शुभकरण चौधरी के पोस्टर फाड़ दिए। चूरू जिले में बंद समर्थकों ने रैली निकालकर जुलूस निकाला। कई स्थानों पर व्यापारियों से झड़प भी हुई।



बाड़मेर

चौहटन चौराहे पर उपद्रवियों ने एक बाइक शोरूम को आग लगा दी, हालांकि दमकल की मदद से इस पर जल्द ही काबू पा लिया। इसके बाद दुकान बंद करवाने को लेकर दो पक्षों में पथराव हो गया। बंद समर्थकों ने दुकानों में जमकर तोडफ़ोड़ की। कुछ लोगों ने चौहटन चौराहे के पास स्थित अंबेडकर छात्रावास में 4 गाडिय़ों को आग लगा दी। इसके अलावा तीन दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। अहिंसा सर्किल पर उपद्रवियों ने खूब हुड़दंग और लूटपाट की। जो आगे आया, उसी पर टूट पड़े। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़कर और लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। इसके जवाब में पुलिस ने लाठियां भांजी। इस दौरान एक दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, इनमें एक की हालत गंभीर है। माहौल बिगड़ता देख धारा144 लगा दी और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। उधर काफी संख्या में बंद समर्थकों ने कलक्ट्रेट का घेराव किया। बाड़मेर और बालोतरा को छोड़ जिले में कहीं भी बंद का असर नजर नहीं आया।

गंगापुरसिटी

गंगापुरसिटी में उपद्रवियों का दोपहर बाद उत्पात तेज हो गया। सालौदा मोड़ से उदेई मोड़ तक मुख्य सड़क पर कई जगह टायर आदि जला दिए। साथ ही पथराव किया। इसमें एसडीओ, पुलिस उपाधीक्षक तथा करीब आधा दर्जन पुलिस कर्मियों के चोटें आई है। इधर उपद्रवियों की दहशत से बाजार बंद रहा। दोपहर बाद सालोदा क्षेत्र में उपद्रव होने से दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। बाजार बंद कराने को लेकर सुबह रैली निकालने के दौरान दुकानें बंद कराई गई। इसका व्यापारियों ने विरोध किया। ऐसे में दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि पुलिस ने बाजार बंद कराने वालों को खदेड़ दिया। इसके बाद दोपहर बारह बजे बाद बाजार बंद कराने वालों का उपद्रव तेज हो गया। सालौदा मोड़ से उदेई मोड़ तक पुलिस व प्रशासन पर पथराव किया। उपद्रवी गलियों में घुसकर घरों में दुबक गए। पुलिस उन्हें तलाश करती रही। इस बीच रुक-रुक कर पथराव होता रहा। पुलिस बल भी क्षेत्र में तैनात रहा।

नागौर

जिले भर में एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था का विरोध कर रहे बंद समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। बंद सफल नहीं होते देख बंद समर्थकों ने वाहनों के आग लगा दी व दुकानों में तोडफ़ोड़ के साथ लोगों में मारपीट की। नागौर में बंद समर्थक नंगी तलवारें व लाठियां लेकर पहुंचे। शहर की सड़कों पर पहली बार ऐसा मंजर देख, खौफ में आ गए शहरवासी। गलियों में घुसे बंद समर्थकों की छितराई भीड़ को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। नागौर में सुगनसिंह सर्कल पर युवक की बुरी तरह पिटाई कर घायल कर दिया, जिसे जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया। शहर के काठडिय़ों का चौक व दिल्ली दरवाजा में दुकानों के कांच तोड़ दिए व सामान बाहर फेंक दिया। ठेलों से सब्जियां बिखेर दी। इसके विरोध में दुकानदारों ने रास्ता जाम किया। डेगाना में बंद समर्थकों की भीड़ ने एक बोलेरो जला दी। पथराव के दौरान पुलिस डीवाई एसपी अंतरसिंह श्योरान के भी चौटें आई। उनकी अंगुली टूट गई व शरीर पर लगी गंभीर चौटें लगी है। मकराना में बेकाबू भीड़ ने सब्जी मंडी में उत्पात मचाया व सब्जियां बिखेरकर ठेले तोड़ दिए।

श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कई जगह झड़पें हुई। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर कस्बे में बंद समर्थकों ने चार दुकानों में तोडफ़ोड़ की वहीं हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में दुकानदार से मारपीट की। श्रीकरणपुर में कुछ देर पत्थरबाजी भी हुई हालांकि इसमें किसी के घायल होने का समाचार नहीं है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर तीन दुकानों में तोडफ़ोड़ हुई। दो-तीन जगह दुकानदारों से झड़प भी हुई। बंद समर्थकों के भय से दुकानदारों ने दुकानें नहीं खोली। श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक तनाव की स्थिति श्रीकरणपुर कस्बे में रही। वहीं तोडफ़ोड़ करने वाले लोगों के विरोध में दूसरे पक्ष के लोगों ने दोपहर एक बजे थाने के सामने धरना शुरू कर दिया।

Several trains running between Jaipur & Delhi stopped at Alwar railway station after protestors uproot the railway tracks.

Visuals from #AllahabadJaipurExpress Train No 12403, stuck at Alwar since 4 hrs#BharatBandh pic.twitter.com/JjCmxT2F4f — Smriti (@_SmritiArora) April 2, 2018

उदयपुर

उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में बंद समर्थकों ने रैली निकाली। उदयपुर के सनवाड़ क्षेत्र में बंद समर्थकों ने वाहन रैली निकालकर दुकानों को बंद करवाया। इस दौरान हल्की झड़प भी हुई। भीण्डर, कानोड, सेमारी, जावरमाइंस, कुराबड़ में भी बंद का मिलाजुला असर दिखा।

कोटा

जिले के सांगोद में बंद समर्थकों ने एक दुकान में तोडफोड़कर दुकानदार से मारपीट कर दी, इससे नाराज व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शांत करवाया। इटावा में भी बाजार बंद कराने को लेकर हंगामा हुआ। रामगंजमंडी, मोड़क आदि में बंद का मिलाजुआ असर रहा।

डूंगरपुर

एससी-एसटी संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार को देशव्यापी बंद डूंगरपुर में पूर्णतया सफल रहा। जिला मुख्यालय पर सुबह से शाम तक बाजार बंद रहे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह बंद का मिला जुला असर दिखा। आसपुर कस्बे में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें पांच-लोग घायल हो गए। करीब एक घंटे तक माहौल तनावपूर्ण रहा। हालात को काबू करने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। इधर, डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर एसटी, एससी संगठनों ने शहर में रैली निकाल कर कलक्ट्रेट के घेराव किया। कलक्ट्रेट के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हो गए। उन्होंने नेशनल हाईवे 927ए जाम कर दिया। करीब दो घंटे तक सभा चली। इसमें वक्ताओं ने एसटी, एससी कानूनों के साथ छेड़छाड़ पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

पाली

एससी-एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में बंद के आह्वान पर सोमवार को पाली, जालोर और सिरोही जिलों में हंगामा हुआ। कई शहरों और कस्बों में लोगों ने तोडफ़ोड़ हुई। बंद समर्थकों ने डंडे के जोर पर दुकानें बंद करवाई। कई जगह पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पाली शहर के सूरजपोल क्षेत्र में नमकीन की दुकान पर तोड़-फोड़ हुई। फालना और सोजत शहर में मामला गर्मा गया। पुलिस को वहां लाठियां भांज कर प्रदर्शनकारियों को भगाया। इधर, जालोर में बंद समर्थकों ने पुलिस और प्रशासन पर पत्थर और चप्पल फेंके। एसडीएम के निर्देश पर लाठीचार्ज किया गया। सिरोही जिले में दलितों की ओर से निकाली गई आक्रोश रैली सरजावाव दरवाजा पर प्रदर्शन में बदल गई। राजमाता धर्मशाला मार्ग पर दुकान बंद करवाने पर व्यापारी व प्रदर्शनकारी आमने-सामने हो गए। इस दौरान एक दुकानदार के चोट आ गई।



बांसवाड़ा

डूंगरपुर जिले के आसपुर में बंद समर्थक और आरक्षण विरोध मंच के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक के बाद लाठी भाटा जंग हो गई। हालात को देखते हुए वहां धारा 144 लगा दी गई। बासवाड़ा जिले के गनोड़ा में फेसबुक पर एक टिप्पणी को लेकर लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया और एफआई आर दर्ज कराई। आसपुर कस्बे में बंद के दौरान प्रदर्शनकारी रैली निकाल रहे थे तभी प्रताप सर्कल पर आरक्षण विरोध मंच के कार्यकर्ता एकत्र हो गए। इस बीच दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया। बाद में प्रतिनिधिमंडल की ओर से ज्ञापन देना तय हुआ। इस बीच भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। आसपुर कस्बे में अपराह तीन बजे धारा 144 लागू कर दी। इस घटना को छोड़कर मुख्यालय पर अधिकांश बाजार बंद रहे। ग्रामीण इलाकों में बंद का मिला जुला असर रहा। फेसबुक पर एक टिप्पणी को लेकर बवाल हो गया। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा और आस पास के गांव के लोग रोष जताते हुए लोहारिया थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इस पर एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने एफआईआर दर्ज करने का विरोध किया। इसकी सूचना मिलने पर सामान्य वर्ग के लोग फिर से थाने पहुंचे और दोषी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। शाम तक लोग थाने क बाहर जमा थे। इन हालात को देखते हुए थाने पर अतिरिक्त पुलिस बल मंगवा लिया गया।

बीकानेर

संभाग मुख्यालय पर बंद समर्थकों ने पत्थरबाजी और तोडफ़ोड़ की, जिसका विरोध वकीलों ने विरोध किया। प्रशासन ने हालात को बेकाबू होता देख इंटरनेट सेवा बंद करवा दी। जिले के नापासर व कोलायत कस्बे में भी हालात तनावपूर्ण रहे। बीकानेर में सविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बंद समर्थक सुबह से ही हाथों में लाठी-सरियों व पत्थर लेकर घूमने लगे। उन्होंने कचहरी परिसर में एक बाइक को आग लगा दी। पुलिस की तीन गाडिय़ों सहित पांच गाडिय़ों में तोडफ़ोड़ की। दोपहर में प्रदर्शनकारी कोर्ट परिसर में घुस गए और वकीलों के चेम्बरों में उत्पात मचाने लगे। जिस पर वकील और बंद समर्थकों में लाठी-भाटा जंग छिड़ गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर किया। जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने शहर में इंटरनेट सेवा बंद कर धारा 144 लागू कर दी।

भीलवाड़ा

बंद समर्थकों ने पहले दुकानें बंद करवाई फिर हरिद्वार से उदयपुर जा रही ट्रेन को रामधाम के निकट रोक लिया। करीब डेढ़ मिनट ट्रेन रुकी रही। दस बजे तक टोलियां शहर में घूमती रही और दुकानें, पेट्रोल पंप आदि प्रतिष्ठानों को बंद कराया। हालांकि पूर्व में आग्रह के चलते बाजारों में कई व्यापारियों ने सुबह से ही दुकानें नहीं खोली। कुछ जगह बंद समर्थकों ने दुकानों में तोडफ़ोड़ की। कई जगह बंद समर्थकों व दुकानदारों में नोंकझोंक भी हुई। शहर के पेट्रोल पम्प भी बंद रहे जिसके चलते वाहनधारकों को पेट्रोल के लिए परेशान होना पड़ा। कई पेट्रोल पम्पों पर वाहन धारकों की लाइनें लगी रही। जबकि बंद के चलते संचालकों ने पेट्रोल नहीं भरा। रैली के दौरान सूचना केन्द्र के पीछे कईं दुकानों के शटरों पर लाते मारने के साथ ही शारदा प्रेस के सामने स्थित जूते-चप्पल की दुकान के बाहर लोगों ने मोटर साइकिलें गिरा दी और दुकानदार से अभद्र व्यवहार के साथ ही पानी की केन तोड़ दी। बाद में पुलिस ने मामला शांत कराया।

जैसलमेर

शहर के गोपा चौक में रैली के विरोध में दूसरे पक्ष के लोगों ने नारेबाजी भी की। हनुमान चौराहा पर दो पक्ष आमने-सामने हो गए। स्थिति नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पोकरण में बंद के दौरान करणी सेना व भीम सेना के कार्यकर्ता आमने-सामने हुए। यहां पुलिस थाने के आगे विरोध प्रदर्शन किया गया।

प्रतापगढ़

भारत बंद के आह्वान पर सोमवार को प्रतापगढ़, छोटीसादड़ी, अरनोद और पीपलखूंट उपखंड क्षेत्र में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बंद शांतिपूर्ण रहा। धरियावद में व्यापारी से मारपीट के बाद तनाव हो गया।

अजमेर

एससी/ एसटी कानून में संशोधन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों की ओर से सोमवार को अजमेर बंद के दौरान अजमेर शहर, पुष्कर, अरांई और किशनगढ़ में हालात तनाव व अराजकतापूर्ण रहे। तोडफ़ोड़ व पथराव के जवाब में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। अजमेर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शनकारी व पुलिस के बीच हुई लाठी भाटा जंग से शहर में तनाव व्याप्त हो गया। वहीं अरांई व पुष्कर में बंद के विरोध पर दो गुटों में टकराव हो गया। पुलिस ने लाठियां भांज कर हुड़दंगियों को खदेड़ दिया। अजमेर में एससी/ एसटी संघर्ष समिति के बैनर तले दलित संगठनों के पदाधिकारी वाहनों पर लाठी, सरिए, तलवार लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों के हुड़दंग देखकर जिन व्यापारिक संगठनों ने बंद का विरोध किया उन्होंने भी दुकानें बंद रखी। प्रदर्शनकारियों ने क्रिश्चियन गंज, दरगाह, सिविल लाइन्स, क्लॉक टावर व गंज थाना क्षेत्र में प्राइवेट बस, ऑटो रिक्शा, डेयरी बूथ, सेनेट्रीवेयर व क्लॉथ स्टोर की दुकान में तोडफ़ोड़ व लूट की वारदातें अंजाम दी। कलक्ट्रेट पर उपजे विवाद पर बंद समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए बंद समर्थकों को खदेड़ा।



पार्टी या सरकार का लेना-देना नहीं: राठौड़

पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि एससी-एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर पूरा घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पैदा हुआ है। इसमें किसी भी स्तर पर भाजपा या सरकार का लेना-देना नहीं है। टुकड़ों में बंटी कांग्रेस भ्रम की राजनीति करना चाह रही है। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में सोमवार को प्रेसवार्ता में राठौड़ ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को है। कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है। इसकी आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास भर्त्सना योग्य है।



राठौड़ ने कहा कि भाजपा सदैव इस बात की पक्षधर रही कि देश में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग समरसता से रहें। भाजपा सरकार में१४ अप्रेल, १६ को इसी दृष्टि से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिससे त्वरित न्याय, उचित मुआवजा, स्पेशल कोर्ट के प्रावधान किए गए। एट्रोसिटी शब्द का दायरा भी बढ़ाया गया।



केन्द्र से मांगी अद्ध सैनिक बलों की 23 कम्पनी

बंद से पहले बिना तैयारी के बैठी पुलिस सोमवार को जो कुछ हुआ उससे सतर्क हो गई। प्रदेश में तनाव की स्थिति को देखते हुए केन्द्र से अद्र्ध सैनिक बलों की 23 कम्पनियां मांगी गई है। मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। केन्द्र से तीन कम्पनी आरएएफ तथा बीस कम्पनी सीआरपीएफ की प्रदेश में तैनात होगी। प्रदेश में एक साथ कई स्थानों पर हुए घटनाक्रम में पुलिस फोर्स की कमी हर कहीं नजर आई। फोर्स हर जगह नहीं पहुंच पाई , जिससे स्थिति और बिगड़ गई। ऐसे में केन्द्र से अतिरिक्त जाप्ता मांगा गया है। पुलिस महानिदेशक ओ.पी.गत्होत्रा ने बताया कि ये कम्पनियां 11 अप्रेल तक तैनात रहेगी। केन्द्र ने तीन कम्पनी आरएएप की रवाना भी कर दी है। इसमें से एक कम्पनी शाम को ही अलवर भी पहुंच गई।