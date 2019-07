देश के सबसे बड़े बल CRPF को पूरे हुए 81 साल, CM गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई दिग्गजों ने बढ़ाया जवानों का हौसला

देश में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ( CRPF ) का 81वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। दिग्गज नेताओं ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस ( Central Reserve Police force ) के जवानों और उनके परिजनों को बधाइयां दी। गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ), केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ( gajendra singh shekhawat ), राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ), उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) समेत कई दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर अर्धसैनिक बल को शुभकामनाएं दी।

दिग्गजों ने किए tweet ..

गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल की प्रतिबद्धता और समर्पण असाधारण है। भारत को सीआरपीएफ जवानों की वीरता और साहस पर बहुत गर्व है।'

Amit Shah Tweet - On CRPF’s raising Day, I extend my warm wishes to our CRPF personnel and their families. The commitment and dedication of @crpfindia while protecting our nation at different terrains is exceptional. India is extremely proud of their valour and courage.

On CRPF’s raising Day, I extend my warm wishes to our CRPF personnel and their families. The commitment and dedication of @crpfindia while protecting our nation at different terrains is exceptional. India is extremely proud of their valour and courage. — Amit Shah (@AmitShah) July 27, 2019

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया ट्वीट..

वहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने CRPF के जवानों को शुभकामना देते हुए शहीदों को नमन किया। मंत्री शेखावत ने अपने ट्वीट में लिखा कि 'निष्ठा और शौर्य के प्रतीक, देश सेवा में समर्पित विश्व के सबसे बड़े और पुराने पुलिस बल 'केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल' के 81वें स्थापना दिवस पर नमन व शुभकामनाएं।

Tweet - 'निष्ठा और शौर्य के प्रतीक, देश सेवा में समर्पित विश्व के सबसे बड़े और पुराने पुलिस बल 'केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल' @crpfindia के 81वें स्थापना दिवस पर नमन एवं शुभकामनाएं।

#crpfraisingday

#CRPF'

CM अशोक गहलोत ने किया ट्वीट..

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं दी साथ ही उनके काम पर गर्व करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि #सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर @crpfindia कर्मियों को शुभकामनाएं। सीआरपीएफ बल अपनी प्रतिबद्धता, वीरता और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करता है। देश के कठिन इलाकों में भी उनकी सेवा और समर्पण असाधारण है।

Tweet - Greetings and best wishes to @crpfindia personnel on #CRPF’s raising Day. The force has been serving the nation with utmost commitment, valour and dedication. Their services have been exceptional even in most difficult terrains.

Greetings and best wishes to @crpfindia personnel on #CRPF’s raising Day.

The force has been serving the nation with utmost commitment, valour and dedication. Their services have been exceptional even in most difficult terrains. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 27, 2019

Deputy CM सचिन पायलट ने किया ट्वीट..

राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी अपने ट्विटर अकाउंट ( twitter account ) पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस की बधाइ देते हुए लिखा कि 'सदैव निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सुरक्षा और जनता की रक्षा हेतु समर्पित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के समस्त जवानों एवं देशवासियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं'

Tweet - सदैव निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सुरक्षा और जनता की रक्षा हेतु समर्पित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के समस्त जवानों एवं देशवासियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं|

सदैव निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सुरक्षा और जनता की रक्षा हेतु समर्पित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के समस्त जवानों एवं देशवासियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं| pic.twitter.com/ZFEAnjA66P — Sachin Pilot (@SachinPilot) July 27, 2019

सीआरपीएफ का इतिहास ( History of CRPF )

सीआरपीएफ का गठन 1939 में किया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन शुरुआत में ही ‘शाही प्रतिनिधि पुलिस’ के रूप में हुआ था। वहीं, एक दशक बाद 28 दिसम्‍बर, 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत इसका नाम बदल इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। गठन के बाद से ही सीआरपीएफ देश के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के लिए बल का सहयोग लिया जा रहा है। बल की फौज हमेशा देश के लिए सदैव तत्पर और अग्रणी रहती है।

CRPF ऐसे बनता है देश का सबसे बड़ा संगठन

CRPF बल देश के सबसे बड़े संगठन के रूप में काम कर रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 246 बटालियनों का एक बड़ा संगठन है। एक बटालियन में करीब 1000 जवान शामिल हैं।

- इसमें 208 कार्यकारी बटालियन,

- 06 महिला बटालियन,

- 15 आरएएफ ( RAF ) बटालियन,

- 10 कोबरा बटालियन ( Cobra Battalion ) शामिल हैं।

इनके अलावा सीआरपीएफ में

- पांच सिग्नल बटालियन

- 01 विशेष कार्य समूह

- 01 संसद ड्यूटी समूह

- 43 समूह केन्द्र ( Group Center )

- 20 प्रशिक्षण संस्थान ( Training Institute )

- 04 कम्पोजिट अस्पताल ( क्षमता - 100 बेड )

- 17 कम्पोजिट अस्पताल ( क्षमता - 50 बेड ) शामिल होकर CRPF को एक बड़ा संगठन बनाते हैं।