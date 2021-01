मुख्य सचिव ने दिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन करने के निर्देश

संपर्क पोर्टल ( Sampark Portal ) की तर्ज पर लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम और सुनवाई का अधिकार अधिनियम ( Guarantee Act and Right to Hearing Act ) के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा।