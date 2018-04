गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया।

राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले भारतीय निशानेबाज़ ओमप्रकाश मिथरवाल ने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में एक बार फिर धमाका कर दिखाया है। ओम ने इस चैम्पियनशिप का दूसरा पदक जीतते हुए भारत का नाम रोशन किया है। मिथरवाल ने गोल्ड कोस्ट में कांस्य के रूप में अपना दूसरा पदक हासिल किया है। वहीं उनके पदक जीतने के कुछ ही देर बाद महिला निशानेबाज़ श्रेयसी सिंह ने भारतीय निशानेबाज़ी का स्वर्णिम अभियान जारी रखते हुए महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। भारत के लिए यह आस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 12वां स्वर्ण पदक है।

ओम मिथरवाल ने पुरूषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहते हुए 201.1 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। यह उनका इन खेलों में दूसरा कांस्य पदक है। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी कांस्य जीता था।

गांव में मनाई जा रही दोगुनी ख़ुशी

राष्ट्रमंडल खेलों में एक नहीं बल्कि दो पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले ओमप्रकाश मिथरवाल के गांव की खुशियां दोगुनी हो गईं हैं। ग्राम पंचायत सीहोडी की ढाणी नीमड़ी के निवासी मिठारवाल की कॉमनवेल्थ गेम में 50 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग मे कांस्य पदक जीतने की खबर मिलते ही खुशियों का माहौल बन गया।

पत्नी अंजू देवी और दादी छोटी देवी के साथ ही मां शांति देवी ने नाच-गाकर खुशी का इज़हार किया। घर पर आने पहुँचने वाले प्रशंसकों और गांववालों का मुंह मीठा किया गया। वहीं पिता सज्जन सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं है। रिटायर अध्यापक दादा रामनाथ ने पोते की उपलब्धि पर ख़ुशी जताई है।

ओम प्रकाश की इस उपलब्धि पर ढाणी नीमड़ी में डीजे पर जश्न मनाया गया। ओम प्रकाश के घर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।

