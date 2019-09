फेसबुक पर मिले 'प्लीज हैल्प' का मैसेज तो हो जाएं सावधान... हैरान कर देंगी कारोबारी की आपबीती

ठगी का नया तरीका

दोस्त की दुर्घटना...प्लीज हैल्प मैसेज के माध्यम से ठग लिए पचास हजार

व्यवसायी का फेसबुक अकाउंट हैक कर भेजा चालीस लोगों को मैसेज, सात दोस्तों ने डाले रुपए

जयपुर। शहर में ठग आमजन को झांसे में लेने के लिए नए-नए तरीके ( New way of cheating )अपना रहे है। इसी क्रम में ठगों ने एक व्यवसायी का फेसबुक ( facebook ) अकाउंट हैक कर उसके चालीस दोस्तों को मैसेज कर मदद के बहाने पचास हजार रुपए ठग लिए। जब दोस्तों ने व्यवसायी को कॉल किया तो उसे ठगी ( froud )का पता चला। इस पर पीडि़त ने वैशाली नगर ( vaishali nagar )थाने में मामला दर्ज करवाया।

पुलिस ( jaipur police )के अनुसार पद्यावती कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह ने मामला दर्ज करवाया कि किसी ने उसका फेसबुक ( facebook news )अकाउंट हैक कर लिया और उसके दोस्तों को मैसेज कर मदद की गुहार लगाई जा रही है। मैसेज में दिए गए नम्बरों पर उसके कुछ दोस्तों ने रुपए ( money froud )भी डाल लिए । उसके दोस्तों ने दिए गए अकाउंट पर करीब पचास हजार रुपए डाल लिए। ठगी का पता उसे दोस्त का कॉल आने पर लगा जब उसने पूछा कि एेसी क्या जरूरत आ गई तो फेसबुक के माध्यम से रुपयों की मदद मांग रहे हो। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थानाधिकारी हेमेंद्र शर्मा ने बताया कि ठगों ने विक्रम के करीब ४० से अधिक दोस्तों को मैसेज किया। मैसेज में ठगों ( cybar crime )ने लिखा है कि उसके दोस्त की दुर्घटना ( accident news )हो गई है और अभी उसके पास रुपए नहीं है। मैसेज में दिया गया अकाउंट नम्बर कोटक महिंद्रा बैंक का है। आज बैंक खाते की जानकारी ली जाएगी। विक्रम के करीब आधा दर्जन दोस्तों ने दिए गए अकांउट नम्बर में राशि भी डाल दी। यह राशि चालीस से पचास हजार रुपए हो सकती है। ठगों ने सभी दोस्तों को एक ही मैसेज भेजा था। मामले की छानबीन की जा रही है। विक्रम व्यवसाय करता है।