Cyclonic Storm Bulbul :

Cyclonic Storm Bulbul : पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में घोषित किए गए अलर्ट के बाद प्रचंड चक्रवाती तूफान बुलबुल के प्रभाव से दक्षिणी बंगाल में हवाओं की गति 70-80 किलोमीटर के साथ ही भारी बारिश दर्ज की गई है। The Odisha government has put the coastal districts on alert as the wind speed and rainfall will gradually increase under the impact of severe cyclonic storm Bulbul