दाल बाटी खाएं तो रखें यह विशेष ध्यान

Dal-Bati and Churma: Royal Thali of Rajasthan दाल बाटी राजस्थान की Royal Thali में से एक माना जाता है। वैसे तो Rainy Season में Kachhi Rasoi के नाम से यह Famous है लेकिन Ganesh Chaturthi festival के अवसर पर घर-घर में Dal-Bati and Churma बनाया जाता है। मान्यता है कि Ganesh ji भगवान को मोदक बहुत पसंद है इसलिए उन्हें Dal-Bati के साथ मोदक यानि लड्डू बनाकर भोग लगाया जाता है।