जयपुर। राजस्थान के कई जिलों में पिछले तीन दिनोें से बारिश का दौर थमा हुआ है। इसके चलते गर्मी और उमस से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं बारिश का प्रदेश ( rain in rajasthan ) के कई बांधों को अब भी इंतजार है। प्रदेश में कई बांध ( Dams in Rajasthan ) तो बरसात से छलक उठे लेकिन कई बांधों में पानी की आवक नहीं हो पाई है। इससे स्थानीय लोग भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश ( IMD Rain Alert in Rajasthan ) की संभावना जताई गई है।

जमकर बरसे बारिश तो छलके बांध

मानसून की मेहरबानी का इंतजार कर रहे प्रदेश के बांध अब भी प्यासे बैठे हैं। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है फिर भी प्रदेश के 393 बांध खाली नजर आ रहे हैं। राज्य में सामान्य से 14 फीसदी से ज्यादा औसत बारिश दर्ज की गई है। राज्य में भले ही 30 जुलाई तक औसत रूप से 14.7 फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है। फिर भी राज्य के 393 छोटे बड़े बांध खाली ही पड़े हुए हैं। इन बांधों में अभी पानी की आवक नहीं हो पाई है। सिर्फ 27 बांध ही पूरे भर पाए हैं। ऐसे में मानसून से उम्मीद की जा रही है कि अच्छी बरसात होने पर ही सभी बांधों में पानी की अच्छी आवक हो सकेगी। जल संसाधन विभाग की 30 जुलाई की रेनफॉल रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 810 छोटे-बड़े बांध हैं। इनमें से सिर्फ 27 बांध ही बरसाती पानी से पूरे भरे हैं। जबकि 390 बांधों में पानी की आवक तो हुई है लेकिन अभी यह आंशिक रूप से भरे हुए हैं। बांधों में पानी की आवक होने से धरती का जलस्तर भी बढ़ेगा। यहां तक कि तालाबों व बांधों से जानवरों के लिए भी पीने का पानी मिल सकेगा। साथ ही जल से छलके बांधों से लोगों की प्यास तक बुझ सकेगी।

भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी

प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके लिए मौसम विभाग ( Weather Department ) ने अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने शेखावाटी सहित अजमेर, बूंदी, टोंक, झालावाड़, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली में भारी बारिश की चेतावनी दी है।