सड़क पर सिर कुचला शव मिला, पुलिस में मची खलबली

dead body found on road in jaipur : जयपुर। सुमेल रोड पर आज सुबह सिर कुचली लाश ( dead body )मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंच कर कानोता थाना ( kanota thana police )पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शव पड़ा देखकर मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इससे सुमेल रोड पर कुछ समय के लिए यातायात जाम लग गया। व्यक्ति का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था ऐसे में स्थानीय लोग उसकी पहचान नहीं कर पाए। मृतक के शरीर पर जाहिरा चोंट के निशान नहीं मिले है। ऐसे में पुलिस हत्या या ( murder or hadsa )हादसा इस सवाल का हल खोजने में जुटी है ( Rajasthan Police )



पुलिस के अनुसार सुबह करीब साढ़े छह बजे पुरानी चुंगी के पास सुमेर रोड पर एक सिर कुचला शव ( crime news ) सड़क पर पड़ा देखकर राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस हत्या की आशंका से इनकार नहीं कर रही है। मृतक की पहचान के लिए आस—पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मृतक की पहचान के बाद ही पूरे घटनाक्रम का पता चल पाएगा। ( rajasthan news )



जांच अधिकारी हैडकांस्टेबल बृजभूषण ने बताया कि शव को देखकर प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि यह हादसा है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है। मृतक की उम्र करीब चालीस से पैतालींस साल के बीच है। मृतक ने चप्पल, पेंट व शर्ट पहचान हुआ है। सुमेल रोड पर बड़ी संख्या में लोग सुबह घूमने आते है। ऐसे में यह हो सकता है कि सड़क पार ( accident )करने के दौरान व्यक्ति को किसी वाहन ने कुचला हो। व्यक्ति का शव बुरी तरह से कुचला हुआ है और सड़क पर खून भी बिखरा हुआ है। घटना स्थल के पास ही वाहन के टायरों के निशान मिले है। मृतक के पास पहचान सम्बंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले है। ना ही उसके पास कोई मोबाइल मिला है।