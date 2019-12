जयपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का मिला शव , हत्या या हादसे पर सस्पेंश

dead body of railway worker found in train jaipur station : जयपुर। जयपुर रेलवे स्टेशन ( jaipur station )पर देर रात एक ट्रेन में ( dead body in train )शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंच कर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया। मामले की जानकारी के बाद रेलवे के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ट्रेन के डिब्बे में शव ( dead body )मिलने की जानकारी के बाद मौके पर बडी संख्या में लोग जमा हो गए। मृतक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान हिसार हरियाणा निवासी रेलवे कर्मचारी के रूप में हुई है। मामले की जांच जीआरपी ( grp police )थाना पुलिस कर रही है।

पुलिस के अनुसार रात करीब बारह बजे जयपुर रेलवे स्टेशन पर जयपुर हिसार ( jaipur-hisar train )पैसेंजर ट्रेन में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन के हैड टीसी को सूचना दी। हैड टीसी की सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान 62 वर्षीय मुंशीराम के रूप में हुई।

वह सिरसा हरियाणा का रहने वाला है। उसके पास पड़े बैग में सिविल लाइंस स्थित एक अस्पताल की इलाज की पर्चियां व अन्य सामान मिला है। शव के पास उलटी व खून भी पड़ा हुआ था। प्रथम दृष्टया पुलिस उसकी मौत हार्ट अटैक से होना मान रही है। मामले की जानकारी पुलिस ने मृतक के परिजनों को दे दी है। सूचना मिलने के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया।



परिजनों के आने पर आज उसका पोस्टमार्टम होगा। मृतक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर यह भी सामने आया कि मृतक रेलवे रिटायर्ड है। प्राथमिक जानकारी के आधार पर मुंशीराम कल ही ट्रेन से जयपुर के लिए रवाना हुआ था। घर पर वह इलाज करवाने के लिए जयपुर आने की बात कहकर आया था। मौके पर मिले आलामात के आधार पर पुलिस ने हत्या की आशंका से पूरी तरह से इनकार किया है। मृतक के शरीर पर जाहिरा चोट के निशान नहीं मिले है। ना ही उसके बैग से सामान चोरी होने की बात सामने आई है।