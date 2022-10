दुनिया की सबसे खूबसूरत 10 महिलाओं में दीपिका पादुकोण

क्या है 'गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी'

रिपोर्ट के मुताबिक 'गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी', जिसे पीएचआइ (Phi) भी कहा जाता है, खूबसूरती मापने की गणितीय पद्धति (Mathematical method) है। इसमें फिजिकल परफेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। प्राचीन ग्रीक तकनीक के मुताबिक (According to the ancient Greeks) सुंदरता को किसी के चेहरे और काया के स्पेसिफिक रेशियो (Specific ratios) के तहत मापा जा सकता है। न्यूमेरिकल फॉर्म में रेशियो करीब 1.618 होता है।