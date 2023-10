deewalifest अमृत योग में होगा दीपोत्सव का आगाज, धनतेरस की खरीदारी के लिए दो दिन

जयपुर. लगातार दूसरे वर्ष इस बार दीपोत्सव का उल्लास छह दिन तक रहेगा। हस्त नक्षत्र व अमृत योग में 10 नवंबर को धनतेरस के साथ दीपोत्सव की शुरुआत होगी व 15 नवंबर तक खरीदारी के कई योग-संयोग बनेंगे। ऐसे में खरीदारी के लिए शहरवासियों को अधिक समय मिलेगा। शहर के बाजारों में दिवाली की सजावट शुरू हो चुकी है।

deewalifest : Deepotsav to begin in Amrit Yoga, many auspicious days for shopping