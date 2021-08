डीएलएड के विद्यार्थी 24 अगस्त तक जमा करवा सकेंगे परीक्षा आवेदन फॉर्म

25 अगस्त तक करवाई जा सकेगी फीस जमा



जयपुर,19 अगस्त

शिक्षा विभाग (Education department) ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर प्रदेश में संचालित सरकारी और निजी क्षेत्र के अध्यापक शिक्षा संस्थानों (Government and private sector teacher education institutions) में अध्ययनरत डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों (DElEd 1st and 2nd year students) के परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि (Exam Application Last Date) बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 24 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जबकि फीस जमा करवाने की तिथि 25 अगस्त कर दी गई है। इससे पूर्व फॉर्म जमा करवाने की तिथि 18 अगस्त और फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 19 अगस्त थी। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर के पंजीकय पेवाराम मेवता ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट्स में बढ़ोतरी की जा रही है। अब इन तिथियों में कोई बदलाव नहीं होगा। अंतिम तिथि के बाद भी यदि कोई विद्यार्थी फॉर्म नहीं भरता तो वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। गौरतलब है कि डीएलएड की परीक्षाएं दो सितंबर से शुरू होने जा रही हैं।