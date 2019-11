दिल्ली में प्रदूषण, राजस्थान में हजारों लोग हुए बेरोजगार

जयपुर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद एनसीआर क्षेत्र में बायलर और कोयले से चलने वाले उद्योगों पर रोक लगाने पर राजस्थान में अलवर जिले के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद होने से हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गये है। भिवाड़ी क्षेत्र में पिछले दस दिन से करीब 340 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और दस हजार से अधिक श्रमिक बेरोजगार बैठे हैं। मंदी की मार झेल रहे उद्योगों को अब दूसरा झटका प्रदूषण के रुप में लगा है जहां प्रदूषण के नाम पर एनसीआर क्षेत्र में फैक्ट्रियों को बंद किए जाने के आदेश हुए हैं।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भिवाड़ी के करीब 340 उद्योगों को बंद करने के निर्देश दिए हैं इस प्रदूषण का असर सीधा श्रमिकों के भविष्य पर पड़ रहा है और हजारों श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इनमें ज्यादातर श्रमिक राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के हैं। इससे श्रमिक बेरोजगारी बढ़ी है वहीं उद्योगों को भी भारी नुकसान हो रहा है। अभी यह पता नहीं है कि उद्योग कब शुरू होंगे।

प्रदूषण के नाम पर यह पाबंदी और करीब 15 दिन तक चल सकती है अगर यही स्थिति लंबी चली तो मजदूरों के सामने और भी समस्याएं विकराल रूप ले लेगी। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने अलवर और भरतपुर के सभी स्टोन क्रेशर और हॉट मिक्स प्लांट पर रोक लगाई है लेकिन भिवाड़ी में कोयला और बायलर से चलने वाले हैं उद्योगों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले यह पांच दिन के लिए निर्देश दिए गए थे लेकिन अब यह निर्देश आगामी तिथि तक बढ़ाने से उद्योगों के सामने भारी संकट पैदा हो गया है।

केजरीवाल ने किया ट्वीट





We shud stop stubble burning. People are suffering immensely. SC has also directed. Pollution has again started increasing in Delhi due to stubble burning after some respite last week. https://t.co/jlYCHIgGWY