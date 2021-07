केंद्रीय सहकारी बैंकों का अपेक्स बैंक में मर्जर करने की मांग

जयपुर, 26 जुलाई

ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज फेडरेशन (All India Cooperative Bank Employees Federation) ने भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन (RBI guidelines) की पालना में सभी राज्य सरकारों से जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (District Central Co-operative Bank) को राज्य सहकारी बैंक में मर्ज (Merge in State Co-operative Bank) करने की मांग की है। फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव और ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एंप्लाइज यूनियन के महासचिव सूरजभान सिंह आमेरा (Surajbhan Singh Amera, National Secretary of the Federation and General Secretary of All Rajasthan Cooperative Bank Employees Union) ने बताया कि राजस्थान सहित कई राज्यों में सरकारी बैंकिंग का त्रिस्तरीय ढांचा काम कर रहा है, इसमें अपेक्स बैंक, सीसीबी और पैक्स शामिल हैं। फेडरेशन सरकारी बैंकिंग ढांचे में सुधार के लिए सीसीबी को अपेक्स बैंक में मिलाकर केपल अपैक्स और पैक्स का द्वि स्तरीय ढांचा रखने की मांग कर रहा है। इस कार्य के लिए फेडरेशन ने राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के सभी सरकारी बैंकों के चेयरमैन और प्रबंधन को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी राज्य में समस्त 29 सीसीबी की 445 शाखाओं का अपेक्स बैंक में एकीकरण कर 461 सीबीएस शाखाओं और 6750 पैक्स को मजबूत सहकारी बैंक बनाने की मांग रखी है। उनका कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ डिया के बाद राजस्थान राज्य सहकारी बैंक राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इससे इससे सरकारी बैंकों का पर्यवेक्षक और निरीक्षण व्यवस्था आसान होगी।

किया आठ सदस्यों की कमेटी का गठन

गौरतलब है कि ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज फेडरेशन ने द्वि स्तरीय सहकारी बैंकिंग ढांचे पर रिपोर्ट के लिए आठ सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित की है। कमेटी राजस्थान से सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा सहित केरल, कर्नाटक उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। यह कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

आरबीआई ने जारी किया मर्जर का परिपत्र

आमेरा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सीसीबी को अपेक्स बैंक में मर्ज कर के राज्य में अपेक्स बैंक और की द्वि स्तरीय सहकारी बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की सहमति देते हुए परिपत्र जारी किया है। आरबीआई ने राज्य सरकारों को बदलते बैंकिंग परिवेश और समय की जरूरत से परंपरागत सहकारी बैंकिंग ढांचे में सुधार करने की सलाह दी है। ्र

अन्य राज्यों में हो रही कवायद

आमेरा ने बताया कि केरल में सभी जिला सहकारी बैंकों का अपेक्स बैंक में मर्जर करवा कर राज्य का सबसे बड़ा बैंक केरल सहकारी बैंक बनाया गया है जिसे सरकार ने केरला बैंक ब्रांड नाम दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में द्वि स्तरीय व्यवस्था किए जाने से सरकार ने नाबार्ड, सहकारिता बैंक और पेशेवर एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है जो इस विषय पर सरकार को अपनी सिफारिश देगी।