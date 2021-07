तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की तेज हुई मांग, एक अगस्त शुरू होगा महापड़ाव

जयपुर,

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले (transfer of third grade teachers) की मांग दिन पर दिन जोर पकड़ती जा रही है। इसी मांग को लेकर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ आगामी एक अगस्त को महापड़ाव का ऐलान कर चुका है और अब प्रदेश के सभी शिक्षक संगठनों ने आह्वान किया है कि वह तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की मांग (transfer of third grade teachers)को लेकर सामूहिक मंच पर आएं। संघ के प्रदेश प्रवक्ता शकील सैयद ने कहा कि महासंघ राजस्थान के सभी शिक्षक संघों से आह्वान करता है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों (Third Grade Teachers) की ट्रांसफर की मांग लेकर सामूहिक मंच पर आएं और संयुक्त मोर्चा बनाकर संघर्ष करें। शिक्षा विभाग (Education Department) की तुष्टिकरण की नीति से राज्य के सभी तृतीय श्रेणी अध्यापक हताश और निराश नजर आ रहे हैं। यह समय तृतीय श्रेणी अध्यापकों (Third Grade Teachers) के साथ खड़े होने का और उनकी जायज मांग को पुरजोर तरीके से उठाने का है ना कि किसी तरह के आपसी विवाद में उलझने और व्यक्तिगत संघों के हितों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हरपाल दादरवाल और मीडिया प्रभारी सुनील मेहरा ने शिक्षक संघों से अपील की कि तृतीय श्रेणी के तबादला शुरू करवाने के लिए 1अगस्त को राजधानी में होने वाले प्रदर्शन में शामिल हो जिससे शिक्षकों की एकता का संदेश सरकार तक जाए और उनकी न्यायपूर्ण मांग पूरी हो सके।