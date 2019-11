राजस्थान में मौसमी बीमारियों का बढ़ रहा कहर, डेंगू, मलेरिया के साथ स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा

Dengue and swine flu: प्रदेश में ( seasonal diseases in rajasthan ) बदलते मौसम के साथ ही ( RAJASTHAN NEWS IN HINDI ) अलग-अलग मौसमी बामारियां भी अपना असर दिखा रहीं है । ( Dengue ) डेंगू का असर अभी कम भी नहीं हुआ था कि अब मलेरिया के साथ स्क्रब टाइफस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इधर सर्दी बढ़ने के साथ ( swine flu ) स्वाइन फ्लू का खतरा भी बढ़ गया है ।